Юные актеры из Ишима приглашают на премьеру спектакля "Олеся"

| Фото: предоставлено Юлией Бачуриной | Фото: предоставлено Юлией Бачуриной

Премьера спектакля по повести Александра Куприна "Олеся" состоится в молодежном театре "Пульс" в Ишиме 30 апреля, начало в 16 часов. Постановка завоевала Гран-при открытого межрегионального фестиваля творчества "Ишимские имена".

Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" узнала у режиссера "Пульса" Юлии Бачуриной, что привело коллектив к победе. В частности, она отметила, что детям нужно ставить задачи чуть сложнее, чем они могут выполнить. Это помогает им расти.

"Сценарий я писала дольше, чем обычно, тщательно прорабатывала, продумывала каждую деталь. А хороший материал – половина успеха постановки. Благодаря необычным декорациям спектакль получился мистическим. Дети настолько правдоподобно сыграли, что члены жюри поверили в происходящее на сцене и отметили высокий уровень мастерства юных актеров, - рассказала Юлия.

| Фото: предоставлено Юлией Бачуриной | Фото: предоставлено Юлией Бачуриной

Доцент кафедры режиссуры ТюмГИК Сергей Линдер похвалил игру 12-летнего Артёма Таута, который сыграл Ярмолу, безграмотного деревенского пьяницу. Он сказал, что мальчик ни разу за весь спектакль не выключился и блестяще протянул на себе роль такого сложного персонажа через всю постановку. Преподаватель подчеркнул, что ребята абсолютно не по-детски отыграли взрослые роли. Для Юлии Бачуриной, которая сама училась в мастерской Линдера, это стало лучшей оценкой ее работы.

"Мой педагог отметил грамотно выстроенный сценарий и положительные стороны режиссуры. По его мнению, благодаря режиссерскому замыслу и построению, было четкое понимание того, что происходит на сцене, зачем и почему. Замечания были, но это мы оставим для внутреннего разбора полетов. В целом, спектакль удался", - сказала руководитель "Пульса".

Тем не менее, Гран-при стал для Юлии Бачуриной и ее коллектива неожиданностью, потому что в театральной номинации работы представили сильные коллективы.

| Фото: предоставлено Юлией Бачуриной | Фото: предоставлено Юлией Бачуриной

Она рассказала, что ребята в "Пульсе" очень ответственные, всегда знают текст назубок, но режиссер учит их не теряться, даже если забыли слова. И советует быть на сцене естественными, даже если что-то пошло не так: "Зритель этого понять не должен, а как было задумано, знаем только мы".

К примеру, в "Олесе" все действие построено возле висящего на крючке подвижного круга: "И если он съедет с крючка, это крах спектакля". Круг слетел, но краха не случилось, потому что во время выступления Соня Новикова, игравшая главную героиню, прямо во время исполнения сложной сцены, не выходя из образа, подошла и все исправила. Люди решили, что такова была режиссерская задумка.

| Фото: предоставлено Юлией Бачуриной | Фото: предоставлено Юлией Бачуриной

По словам Юлии Бачуриной, несмотря на то, что эту постановку ребята репетировали полгода и взяли Гран-при, есть к чему стремиться. В считанные дни до премьеры актеры стараются довести свою игру до совершенства.

После апрельской премьеры "Пульс" уйдет на каникулы, потому что в театре много актеров из выпускных классов, им нужно готовиться к экзаменам.

За лето Юлия Бачурина рассчитывает написать сценарий для нового спектакля по произведению Франца Кафки "Превращение". Она уверена, что вместе с ребятами сможет поставить отличную сюрреалистическую трагикомедию в новом сезоне.

Напомним, молодежный театр "Пульс" основан в 2014 году. В составе труппы 18 актеров от 9 до 30 лет.

Инна Кондрашкина