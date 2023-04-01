В Тюмени перекроют движение от ул. 50 лет Октября до Энергетиков 6 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта от проезда дома № 64 ул. 50 лет Октября до ул. Энергетиков перекроют в Тюмени 6 мая с 8 до 14 часов. В это время здесь будет проходить массовое мероприятие "Нам дороги эти позабыть нельзя", посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

| Фото: t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, объехать закрытый участок водители могут по ул. 50 лет Октября. А также через межквартальные проезды.