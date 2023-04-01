Жителей Тюменской области предупреждают о дожде и грозах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, грозы ожидаются на юге Тюменской области днем 27 апреля. Ветер порывистый, до 15-18 метров в секунду. При этом температура воздуха достигнет отметки плюс 24 градуса.

Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на тюменских синоптиков.

"Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112", - призвали спасатели.