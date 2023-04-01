Заводоуковску исполнилось 63 года

| Фото: Telegram-канал главы Заводоуковска Светланы Касеновой | Фото: Telegram-канал главы Заводоуковска Светланы Касеновой

63 года исполнилось Заводоуковску 26 апреля. Год для города прошел под эгидой поддержки специальной военной операции и земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" глава Заводоуковска Светлана Касенова.

"Я благодарна нашим землякам, ребятам, которые организовали большую работу по объединению всех в целях поддержки бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, членов их семей. Помогали отремонтировать дом одному из членов семьи военнослужащего, другому - привезли дрова. Было собрано очень много благотворительной помощи, как для ребят в зоне СВО, так и для их близких", – сказала она.

Отдельно Светлана Касенова отметила работу социальной гостиной. Сюда приглашают членов семей военнослужащих. А для оперативного реагирования на просьбы, создали группу в мессенджере.

"В связи с тем, что мы быстро откликаемся на их проблемы, на собраниях в социальной гостиной мы просто разговариваем, поддерживаем, делимся хорошими событиями. Так, в одной из семей нашего военнослужащего будет пополнение", – добавила глава Заводоуковска.

Поздравление для горожан Светлана Касенова разместила в своем Telegram-канале. "С каждым годом своего взросления город становится краше. Появляются новые объекты благоустройства, памятники, культурные и спортивные объекты. На нашей территории открываются новые предприятия и производства. И это только начало. Главная ценность Заводоуковска – его жители. Каждый из нас своим трудом, своим отношением к родной земле, делами и поступками определяет будущее", – написала она.

Александра Чайкина, Александр Лабыкин