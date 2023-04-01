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Дети участников спецоперации могут поступить в вуз на бюджет по отдельной квоте

Общество, 16:30 27 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети, чьи родители служат по контракту и участвуют в специальной военной операции, могут поступить в вуз на бюджет по отдельной квоте, сообщает Минобрнауки России.

"Дети военнослужащих по контракту — участников спецоперации могут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты по отдельному конкурсу", — пояснил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В некоторых случаях дети могут быть зачислены без результатов ЕГЭ. Это касается поступающих, чьи родители погибли или получили ранение, либо заболевание в ходе спецоперации.

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# Минобрнауки , СВО

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