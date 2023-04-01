АО "Транснефть – Сибирь" помогло в тушении пожара в Свердловской области

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в тушении крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Для ликвидации возгорания в течение двух дней – 25 и 26 апреля 2023 года - использовались пожарные автомобили ЛПДС "Сосьва" и НПС "Сосновка" Урайского управления магистральных трубопроводов. С просьбой о выделении пожарной техники для тушения пожара к предприятию обратилась администрация Серовского муниципального района. Благодаря совместным усилиям предприятия и МЧС удалось сократить время локализации пожара.

В настоящее время пожар локализован, на месте продолжается ликвидация его последствий.

C наступлением пожароопасного периода в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, а также на территории города Урая и Кондинского района ХМАО-Югры введен особый противопожарный режим. В охранной зоне производственных объектов АО "Транснефть – Сибирь" своевременно осуществлен комплекс работ по повышению пожарной безопасности.

В рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду проведена подготовка пожарной техники, осуществляется проверка и испытание пожарно-технического вооружения. Специалисты предприятия расчистили от растительности охранные зоны и обустроили минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. На боевом дежурстве ежедневно находятся 170 работников пожарной охраны договорных подразделений МЧС России и более 70 единиц пожарной техники, также организованы резервные группы.

Предприятие ведет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов, принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. На производственных объектах созданы группы по тушению пожаров, работники прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия.

АО "Транснефть – Сибирь" обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации во всех регионах присутствия. Производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

АО "Транснефть – Сибирь" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья.