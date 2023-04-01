Всегда сухие ботинки и костюм от огня представили на выставке промбезопасности в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новейшие разработки в области средств индивидуальной защиты представил российский производитель "Техноавиа" на выставке-ярмарке форума "Промышленная безопасность и охрана труда" в Тюменском технопарке 27 апреля. Компания создает спецодежду, обладающую одновременно несколькими защитными свойствами. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала представитель "Техноавиа-Тюмень" Елена Боровинская.

"У нас есть костюм, который сочетает в себе множество защитных свойств: влагостойкость, огнестойкость, искробезопасность. Это костюм повышенный видимости, в нем сочетаются два материала: флуоресцентный и сигнальный, чтобы работника можно было видеть в любых условиях — и днем, когда пасмурно, и ночью, когда освещение минимальное", — пояснила она.

"Техноавиа" производит обувь с применением абсолютно герметичной мембраны и интересным свойством: любая влага не попадает внутрь ботинка, при этом испарения от кожи эффективно отводятся, и ноги всегда остаются сухими.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Спецодежда — это всегда компромисс между комфортом работника и защитными свойствами, потому что защитные свойства, которыми наделяется одежда, обувь, влияют на комфорт. Производители стремятся сочетать это, чтобы работники охотнее носили средства индивидуальной защиты, не пренебрегали ими", — добавила Елена Боровинская.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Промышленная безопасность и охрана труда" проводится для создания в Тюменской области сообщества предпринимателей, профессионалов, экспертов, которые смогут обмениваться опытом и разрабатывать новые идеи и технологии в сфере промышленной безопасности и охраны труда. На пяти тематических площадках более 140 участников обсуждают кадровый резерв, промышленную экологию, неразрушающий контроль, независимую оценку квалификации.

Влада Нерадовская