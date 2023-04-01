Концерт "Когда в душе весна" пройдет в Конторе пароходства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт "Когда в душе весна" от центра творческого развития детей и юношества "Эрудит" пройдет в Конторе пароходства в Тюмени 29 апреля, начало в 12 часов. Он посвящен майским праздникам, сообщают организаторы.

Педагоги и воспитанники центра поздравят серебряных волонтеров и ветеранов. Юные артисты порадуют зрителей вокальными, музыкальными и театральными номерами. Взрослые группы хобби-класса продемонстрируют хореографическое мастерство. Также педагоги центра проведут конкурсы и викторины.

Зрителей ждут сюрпризы от приглашенных творческих коллективов.