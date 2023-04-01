В Тюмени участники голосования за дизайн-проекты могут выиграть iPhone 14

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

iPhone 14, планшет Apple iPad 2021, наушники Apple AirPods и многое другое подготовили организаторы розыгрыша подарков для участников голосования за дизайн-проекты пяти общественных территорий Тюмени. Претендовать на подарки могут горожане в возрасте до 14 лет.

Для участия в розыгрыше нужно зайти на сайт 72.gorodsreda.ru, проголосовать, сделать скрин и отправить его на адрес: 72.gorodsreda@mail.ru. Указать ФИО, номер телефона.

Каждую субботу на ул. Дзержинского Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) проводит розыгрыш подарков. 29 апреля – это наушники от партнёра конкурса.

Также для горожан подготовлены: планшет Apple iPad 2021 (64 Гб), Apple Watch SE 2022, робот-пылесос Xiaomi, электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, портативная колонка JBL Flip 6.

3 июня - смартфон iPhone 14.

Напомним, голосование за дизайн-проекты общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году, организовано в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".