Тюменцам бесплатно покажут спектакль-инсталляцию "ДЫМ" на майские праздники

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Спектакль-инсталляцию "ДЫМ" покажут в тюменском МТЦ "Космос" с 1 по 12 мая. Событие приурочено к празднованию годовщины Великой Отечественной войны. Вход свободный, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра.

"ДЫМ" – это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. В центре сюжета – жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль-инсталляция создан на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой. Режиссер – Владислав Тутак, художница – Женя Исаева. Автор идеи и куратор проекта – Александрина Шаклеева. Продюсирование проекта осуществляет команда Молодежного театрального центра "Космос".

"Спектакль-инсталляция покажет истории героев и воинской славы Отечества, он воспитывает уважение к защитникам через реальные события. Просмотр спектакля будет полезен, в том числе, подрастающему поколению. В честь 9 Мая мы решили показать эту работу всем жителям абсолютно бесплатно", – поделилась исполняющая обязанности руководителя "Космоса" Оксана Сысоева.

Постановку можно посмотреть в любое время с 11 утра до 21 часа. 8 и 9 мая в 12 часов будет организован специальный показ с экскурсией, попасть на которую можно будет после регистрации в группе "Космоса".

Напомним, спектакль вошел в лонг-лист 2021 года Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Также он прошел конкурсный отбор на международный фестиваль "ЧАТ" в Омске и в 2023 году получил приглашения на гастроли в ГЦСИ – Екатеринбург и на фестиваль современного театра для подростков в Санкт-Петербурге "В смысле?!". В апреле этого года "ДЫМ." участвовал в российской национальной премии и фестивале театрального искусства для детей "Арлекин".