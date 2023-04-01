В Тобольске заменят магистральный трубопровод, прослуживший 35 лет

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Энергетики приступили к масштабному проекту по реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от Тобольской ТЭЦ до городской котельной № 1. Это участок, который эксплуатируется более 33 лет и не имеет резерва, сообщает пресс-служба СУЭНКО, требует скорейшей замены.

"Именно от его надежной работы зависит качественное теплоснабжение жителей нагорной части города", - отмечено в информации.

Соглашение о реализации проекта заключили Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область, администрация Тобольска и СУЭНКО. Общие затраты на проект составят 223 млн рублей.

Из-за активной городской застройки и присоединения новых потребителей теплосети требуется увеличение пропускной способности. Для этого реконструкция пройдет с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода до 1 тыс. мм.

Они будут выполнены из специальной низколегированной стали (что значительно снизит тепловые потери) с системой оперативно-диспетчерского контроля. Она состоит из комплекса приборов и оборудования, которая своевременно и с большой точностью находит места повреждений, способствует безопасной эксплуатации теплосети, уменьшит затраты и время на ремонтные работы, обеспечит нормативный срок службы трубопроводов.

Летний период – единственно возможное время для проведения крупных ремонтов и подготовки города к новому отопительному сезону. Специалисты уже завершили подготовку площадок для монтажа, оборудование находится на производственной базе СУЭНКО. Выполнена сварка трубопровода с ультразвуковым контролем качества сварных стыков, ведутся работы по изготовлению металлоконструкций для усиления железобетонных опор.

Этим летом пройдет первый этап. Замена трубопровода ограничит горячее водоснабжение у жителей нагорной части с 31 мая по 15 августа.