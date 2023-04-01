Житель Тюмени занимался вымогательством денег, прикрываясь связями в ФСБ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени задержали за покушение на мошенничество в значительном размере, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"По версии следствия, гражданин РФ обманным путем, под предлогом наличия контактов в РУФСБ России по Тюменской области, пытался получить от жителя Тюмени денежные средства в значительном размере за, якобы, прекращение проводимых сотрудниками управления оперативно-разыскных мероприятий в отношении последнего", - отметили в ведомстве.

По данному факту следственное управление СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в значительном размере).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подобные схемы известны давно. По словам экспертов, в большинстве случаев у мошенников нет никаких компрометирующих данных, они действуют наугад. При этом действия преступников являются банальным вымогательством. "Если вам звонят и представляются сотрудником какой-либо организации и просят сообщить персональные данные, назвать какой-то код или вообще заводят разговор о деньгах, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить и проверить информацию", - отмечает эксперт региональной Ассоциации юристов России.