Тюменские больницы и поликлиники изменят график работы в майские праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медицинские учреждения Тюменской области изменят график работы в майские праздники. Экстренная и неотложная медпомощь оказывается круглосуточно, сообщает информационный центр правительства региона.

2, 3, 4 и 5 мая амбулаторную помощь можно получить в обычном режиме. 1, 7 и 9 мая дежурные врачи будут вести прием с 9 до 15 часов. Также будут работать перевязочные кабинеты. Неотложную помощь в поликлиниках 1, 6, 7, 8 и 9 мая можно будет получить с 9 до 15 часов. При этом на дом врачи будут выезжать ежедневно, с 8 до 21 часа.