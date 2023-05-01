Тюменский офтальмолог дала рекомендации по профилактике миопии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Носить очки для коррекции, полноценно и разнообразно питаться, а также гулять не менее полутора часов в день советует тюменцам врач областного офтальмологического диспансера Мария Лаврентьева. Это позволит избежать прогрессирования миопии, пишет "АиФ-Тюмень".

Важно учитывать зрительный режим, умеренными должны быть нагрузки. А при работе за компьютером необходимо делать перерывы. К примеру, каждые 20 минут можно смотреть вдаль, чтобы зрение перефокусировалось.

Также можно пользоваться увлажняющими каплями и раз в год посещать офтальмолога.