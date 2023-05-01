Тюменский невролог назвала причины головных болей

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Причинами первичных головных болей могут быть наследственность и плохая экология. Таким мнением поделилась врач-невролог городской поликлиники №8 Галина Смолякова.

По её словам, головные боли могут быть первичными и вторичными. К первым относят мигрень и пучковые головные боли.

"Большинство пациентов страдают именно от первичных болей. Их развитие обосновано преимущественно наследственностью и экологией. Полностью излечить первичные головные боли невозможно. Только облегчить симптомы, повысив качество жизни пациента", – пояснила специалист.

Вторичные головные боли имеют конкретные причины, на которые и должно быть направлено лечение. К примеру, вызывать их могут повышенное артериальное давление или шейный остеохондроз.

Врач посоветовала не заниматься самодиагностикой или самолечением, а посетить врача-терапевта, который проведет опрос и осмотр, назначит анализы и направит к узкому специалисту, пишет "Тюменская область сегодня".