Выставки, игры и лектории на военную тематику проходят в музеях Ишима

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Мемо-игру, выставки и лектории на военную тематику организует Ишимский музейный комплекс имени П.П.Ершова в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в музее "Городская управа" школьники посещают выставки "Своих не бросаем" и "От Афгана до Чечни". Здесь же для ребят проводят краеведческую мемо-игру "Мой город". Участники отвечают на вопросы и отгадывают тот или иной факт об Ишиме, его зданиях, памятниках и людях.

Младшие школьники побывали на выставке "История в бронзе". На экскурсии они узнали интересные факты об Ишиме, увидели фотографии достопримечательностей города и услышали о прославивших его земляках.

Научный сотрудник музейного комплекса Константин Иванов выступает на лекториях. Так, он провёл занятие, посвящённое 384-й и 229-й ишимским дивизиям, со студентами ИГПИ им.П.П.Ершова, филиала ТюмГУ. Константин Иванов рассказал об интересных моментах из жизни фронтовиков, а также объяснил студентам, где и как можно найти информацию о своих родных - участниках Великой Отечественной войны.