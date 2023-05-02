Тюменские "Волонтеры Победы" помогли родственникам найти фронтовика спустя 80 лет

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Волонтёры Победы из Тюмени помогли родственникам пропавшего без вести фронтовика найти место его захоронения спустя 80 лет после его гибели. Потомки собираются навестить могилу деда в ближайшее время.

Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось стать свидетелем исторического и очень важного для одной семьи события – сеанса видеосвязи Тюмени с Мегионом с сообщением о том, что поиски наконец-то увенчались успехом.

Предыстория такова. В 2021 году по просьбе ветерана Великой Отечественной войны Валентины Бут и ее семьи волонтеры Победы начали поиски пропавшего без вести в 1943 году Евгения Черных – брата женщины. В августе 2021 года сама Валентина Бут ушла из жизни, но поиски продолжались, теперь уже её дочь Алла ждала и надеялась, что все получится.

Валентина Петровна Бут | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте Валентина Петровна Бут | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

До начала поисков Валентина Бут рассказала поисковикам, что Евгений жил в Славянске. В 1942 году в город вошли немцы. Парень с отцом эвакуировались на Урал, в Челябинск. Там они трудились на военном заводе. В том же году юноша ушел на фронт. Оттуда написал письмо матери, в котором сообщил, что сражается на Курской дуге и неотступно громит врага. Это была последняя весточка от него. Вскоре родные получили похоронку, в которой сообщалось, что Евгений считается без вести пропавшим. С этих исходных данных и начались поиски.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Беседу во время сеанса видеосвязи начала координатор поисков из тюменского отделения "Волонтёров Победы" Елена Идиятуллина: "Алла, мы нашли вашего родственника Черных Евгения Петровича!"

"Спасибо, Леночка! Мама не дожила… Как бы она была рада. Так давно искала, столько лет. Спасибо!" - не сдерживая слез, поблагодарила волонтера Алла.

После чего родственникам рассказали подробности поисков.

| Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

По архивным данным, уроженец Украинской ССР, Сталинской области города Славянска Черных Евгений Петрович 1924 года рождения в звании красноармейца был зачислен в 143 стрелковую дивизию. Боец прошел Курскую дугу, а 15 июля 1943 года его жизнь оборвалась в возрасте 19 лет. Захоронен он был в д. Юдинка Курской области.

В 1958 году состоялось перезахоронение в братскую могилу в дер. Дубовик Дубовицкого сельского поселения. Там теперь и покоится фронтовик.

В поисках помогли волонтёры Победы Курской и Орловской областей и много других людей, благодаря которым родственники бойца узнали, как завершился его боевой путь.

Координатор пообещала родственникам переслать им всю имеющуюся информацию, адреса и телефоны. Сами потомки бойца решили в отпуске отправиться на могилу к своему героическому деду.

Сейчас им предстоит обратиться с ходатайством в Государственный архив Российской Федерации в Москве для подтверждения информации. После чего с документами на руках – к главе района, где захоронен воин, чтобы увековечить его имя на мемориальной доске.

ИА "Тюменская линия" | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте ИА "Тюменская линия" | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

Инна Кондрашкина