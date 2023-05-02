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Тюменские "Волонтеры Победы" помогли родственникам найти фронтовика спустя 80 лет

Общество, 12:11 02 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

Волонтёры Победы из Тюмени помогли родственникам пропавшего без вести фронтовика найти место его захоронения спустя 80 лет после его гибели. Потомки собираются навестить могилу деда в ближайшее время.

Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось стать свидетелем исторического и очень важного для одной семьи события – сеанса видеосвязи Тюмени с Мегионом с сообщением о том, что поиски наконец-то увенчались успехом.

Предыстория такова. В 2021 году по просьбе ветерана Великой Отечественной войны Валентины Бут и ее семьи волонтеры Победы начали поиски пропавшего без вести в 1943 году Евгения Черных – брата женщины. В августе 2021 года сама Валентина Бут ушла из жизни, но поиски продолжались, теперь уже её дочь Алла ждала и надеялась, что все получится.

сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте Валентина Петровна Бут | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

До начала поисков Валентина Бут рассказала поисковикам, что Евгений жил в Славянске. В 1942 году в город вошли немцы. Парень с отцом эвакуировались на Урал, в Челябинск. Там они трудились на военном заводе. В том же году юноша ушел на фронт. Оттуда написал письмо матери, в котором сообщил, что сражается на Курской дуге и неотступно громит врага. Это была последняя весточка от него. Вскоре родные получили похоронку, в которой сообщалось, что Евгений считается без вести пропавшим. С этих исходных данных и начались поиски.

ИА "Тюменская линия"

Беседу во время сеанса видеосвязи начала координатор поисков из тюменского отделения "Волонтёров Победы" Елена Идиятуллина: "Алла, мы нашли вашего родственника Черных Евгения Петровича!"

"Спасибо, Леночка! Мама не дожила… Как бы она была рада. Так давно искала, столько лет. Спасибо!" - не сдерживая слез, поблагодарила волонтера Алла.

После чего родственникам рассказали подробности поисков.

сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

По архивным данным, уроженец Украинской ССР, Сталинской области города Славянска Черных Евгений Петрович 1924 года рождения в звании красноармейца был зачислен в 143 стрелковую дивизию. Боец прошел Курскую дугу, а 15 июля 1943 года его жизнь оборвалась в возрасте 19 лет. Захоронен он был в д. Юдинка Курской области.

В 1958 году состоялось перезахоронение в братскую могилу в дер. Дубовик Дубовицкого сельского поселения. Там теперь и покоится фронтовик.

В поисках помогли волонтёры Победы Курской и Орловской областей и много других людей, благодаря которым родственники бойца узнали, как завершился его боевой путь.

Координатор пообещала родственникам переслать им всю имеющуюся информацию, адреса и телефоны. Сами потомки бойца решили в отпуске отправиться на могилу к своему героическому деду.

Сейчас им предстоит обратиться с ходатайством в Государственный архив Российской Федерации в Москве для подтверждения информации. После чего с документами на руках – к главе района, где захоронен воин, чтобы увековечить его имя на мемориальной доске.

сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте ИА "Тюменская линия" | Фото: сообщество "Волонтеры Победы. Тюменская область" ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# бойцы , Великая Отечественная война , Волонтеры Победы , останки фронтовиков

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