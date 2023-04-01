Андрей Артюхов вручил награды сотрудникам тюменской станции скорой помощи

| Фото: Telegram-канал Андрея Артюхова | Фото: Telegram-канал Андрея Артюхова

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вручил награды сотрудникам тюменской станции скорой медицинской помощи в честь их профессионального праздника.

Почетной грамоты Тюменской областной думы за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм удостоена Лариса Тычкина.

"Лариса Петровна работает на станции скорой медицинской помощи 29 лет, в 2020 году активно участвовала в проекте "Модернизация оперативного отдела", - написал Андрей Артюхов в своем Telegram-канале.

Благодарственными письмами Тюменской областной думы отмечены заведующая подстанцией №4 Нина Царапкина и фельдшер Людмила Кафман.

"Нина Владимировна руководит подстанцией с 2009 года, рабочий стаж Людмилы Юрьевны составляет более 40 лет", - отметил первый заместитель председателя Тюменской облдумы. - Поздравляю с профессиональным праздником, желаю здоровья и благополучия".

День работников скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля. Праздник был утвержден президентом России в 2020 году.

Станция скорой медицинской помощи Тюмени — крупное многопрофильное медицинское учреждение области, оказывающее круглосуточную экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе населению Тюмени и Тюменского района. Ежесуточно бригады скорой помощи обслуживают около 700 вызовов.