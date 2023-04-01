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От тюменских школьников ждут заявки на экологический конкурс Росприроднадзора

Общество, 12:07 29 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стать лауреатами престижной международной премии в области экологии могут тюменские школьники. Стартовал прием заявок проекта Росприроднадзора "Экология – дело каждого", он поможет реализовать идеи и разработки ребят от 6 до 17 лет.

Подробная информация о премии и номинациях, а также регистрация участников — на сайте экологияделокаждого.рф. Заявки принимаются до 1 октября 2023 года.

В прошлом году число заявок на премию выросло более чем в пять раз и превысило 45 тыс. Конкурсантами стали дети из 34 стран, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# конкурсы , Росприроднадзор , школьники , экология

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