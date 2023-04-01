В Заречной части Тюмени строят два участка четырехполосной дороги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую четырехполосную дорогу строят в районе жилой застройки в Заречной части Тюмени. Объект дорожного строительства посетил глава города Руслан Кухарук 28 апреля. Работы на участках протяженностью 830 и 420 м выполнены практически на 15%. Здесь сделают ливневую канализацию, обустроят велодорожку.

Проект предусматривает также обустройство подъездных карманов общественного транспорта, парковочные места и тротуары, наружное освещение, пешеходные переходы. Контракты на строительство заключены в 2022 году. Завершить все работы дорожники планируют до 15 октября 2023 года.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгения Сорокина, на этом объекте дорожники решают главную проблему микрорайона и обустраивают ливневую канализацию. При ее прокладке работы осложняет большое количество инженерных сетей, которые пришлось перекладывать.

"Подрядные организации уверили, что работы на участке протяженностью 420 м будут завершены уже в этом году, - рассказал Руслан Кухарук. - Заречная часть Тюмени активно застраивается, микрорайоны уже сложились, застройщик завершил там все работы. При освоении территории подъездные пути использовали как для проезда техники, так и для личного транспорта и сегодня требуется их обновление".

Николай Ступников