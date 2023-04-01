Торжественный выпуск офицеров ТВВИКУ прошел в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественный выпускной офицеров ТВВИКУ прошёл на площади 400-летия Тюмени 29 апреля. Сотни горожан и гостей города, родные и близкие выпускников стали свидетелями церемонии вручения кадровым военным дипломов и значков. Около 20 выпускников получили красные дипломы и золотые медали.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в приветствии отметил, что без пяти минут действующие офицеры, безусловно, горды тем, что являются выпускниками единственного в России заведения, которое готовит командиров инженерных войск.

"В какой бы точке нашей огромной Родины вам ни пришлось нести службу, будьте всегда достойными выпускниками нашего училища. За многие годы выпускники ТВВИКУ выполняли боевые задачи в самых разных странах. Всего за время существования училища выпустилось более 16 тысяч офицеров, в том числе пять - Герои России. Уверен, вы достойно продолжите традиции старших товарищей. От всех жителей большой Тюменской области желаю вам успехов и удачи!".

По словам начальника училища, генерал-майора Дмитрия Евмененко, молодым офицерам будет непросто, впереди - масса испытаний. "Мы уверены в вас, потому что дали вам знания, которые помогут вам в дальнейшем. Спасибо за вашу учебу", - сказал он.

По традиции выпускники прошли торжественным строем под звуки духового оркестра, кидали монеты в воздух, попрощались со знаменем ТВВИКУ. А завершился выпускной бросанием фуражек вверх. Офицеры получили разрешение на увольнение. Ненадолго, но смогут побыть со своими родными, близкими до того, как отправятся нести службу в различные части страны.

Тюменка Дарья в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала, что разделяет радость с супругом - выпускником ТВВИКУ. Они в браке четвертый год. "Быть женой офицера не просто, для этого нужно терпение, понимание и самое главное - любовь", - считает она.

На выпускной ТВВИКУ Валерия из Екатеринбурга приехала ради своего любимого мужчины. Они вместе практически с рождения, знают друг друга почти 20 лет.

"Сегодня очень трепетный для меня день. Хорошо, что этап учебы закончился. Дальше будет определено интересней. Легко не будет. Но мы выросли, стали более сознательными. Уверена, что вместе мы справимся со всеми сложностями, ведь мы есть друг у друга ", - сказала девушка офицера.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева