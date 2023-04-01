11 патрульных групп выйдут в дачные общества и частный сектор Тюмени в выходные дни

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

11 патрульно-контрольных групп из сотрудников МЧС, МВД, администрации Тюмени, Леспаркхоза и добровольцев сформировано в Тюмени для предупреждения пожаров в выходные и праздничные дни, сообщает региональное МЧС.

В распоряжении патрулей - 11 единиц техники, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Работа предстоит в частном секторе, городских лесах, дачных обществах, местах отдыха.

В Тюмени с начала 2023 года произошло 57 возгораний сухой травы. С начала пожароопасного периода государственными инспекторами составлено 67 протоколов об административном правонарушении, установлены четыре виновника возникновения ландшафтных пожаров.