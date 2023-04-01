В Тюмени XVIII сезон Книжного обменника объединил более 200 книгочеев разного возраста

БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва

Более 200 тюменцев за три часа приняли участие в Книжном обменнике XVIII сезона на ул. Малыгина, 51 29 апреля. Горожане, в первую очередь, смотрели детскую литературу.

По словам куратора Книжного обменника Алены Бучельниковой, ее разбирают сразу, особенно ту, что в хорошем состоянии. Также быстро забирают детективы, классику.

"Есть люди, которые приходят к нам на протяжении всех 18 лет. Есть и те, кто собирает книги из серии "Золотая рамка". На обменнике они находят иногда такие. Есть и такие, кто приносит одну книгу, а уходит с сумкой", - говорит Алена.

Книжная фея угощала детей конфетами за прочитанные стихи. Самым популярным оказался отрывок "У лукоморья дуб зеленый…" из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

Благодаря участию в проекте "Традициями сильны" БФРГТ, поддержке Президентского фонда культурных инициатив программа Книжного обменника в этом году расширилась. Организаторы устроили фотозону – оригинальный наличник конца XIX века с дома Василия Привалова. Его отреставрировал резчик по дереву Вадим Шитов. Дополнением к наличнику стали яркие, разноцветные ленты. Горожане охотно делали снимки на память о событии.

Также во время обменника гости увидели спектакль "Свеча" руководителя театра теней "Ключ от сказки" Юлии Кувшиновой, посетили мастер-классы по созданию героев театра теней, попробовали себя в роли кукловода.

"Театром теней я занимаюсь с 2013 года. За это время участвовала в фестивале научного кино в Тобольске, в этнофестивалях, в акциях "Библионочь", "Ночь музеев". Дети приходят на наши мастер-классы больше всего зимой, время больше к этому располагает. Среди посетителей есть семьи, которые уже самостоятельно делают спектакли театра теней", - сказала Юлия Кувшинова.

Очередные Книжные обменники пройдут в Тюмени в первую субботу июля и в первую субботу сентября.

Анжела Лебедева