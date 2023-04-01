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В Тюмени XVIII сезон Книжного обменника объединил более 200 книгочеев разного возраста

Общество, 19:51 29 апреля 2023

БФРГТ, Владимир Огнёва

Более 200 тюменцев за три часа приняли участие в Книжном обменнике XVIII сезона на ул. Малыгина, 51 29 апреля. Горожане, в первую очередь, смотрели детскую литературу.

По словам куратора Книжного обменника Алены Бучельниковой, ее разбирают сразу, особенно ту, что в хорошем состоянии. Также быстро забирают детективы, классику.

"Есть люди, которые приходят к нам на протяжении всех 18 лет. Есть и те, кто собирает книги из серии "Золотая рамка". На обменнике они находят иногда такие. Есть и такие, кто приносит одну книгу, а уходит с сумкой", - говорит Алена.

БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва ﻿

Книжная фея угощала детей конфетами за прочитанные стихи. Самым популярным оказался отрывок "У лукоморья дуб зеленый…" из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

Благодаря участию в проекте "Традициями сильны" БФРГТ, поддержке Президентского фонда культурных инициатив программа Книжного обменника в этом году расширилась. Организаторы устроили фотозону – оригинальный наличник конца XIX века с дома Василия Привалова. Его отреставрировал резчик по дереву Вадим Шитов. Дополнением к наличнику стали яркие, разноцветные ленты. Горожане охотно делали снимки на память о событии.

БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва ﻿

Также во время обменника гости увидели спектакль "Свеча" руководителя театра теней "Ключ от сказки" Юлии Кувшиновой, посетили мастер-классы по созданию героев театра теней, попробовали себя в роли кукловода.

БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва БФРГТ, Владимир Огнёва ﻿

"Театром теней я занимаюсь с 2013 года. За это время участвовала в фестивале научного кино в Тобольске, в этнофестивалях, в акциях "Библионочь", "Ночь музеев". Дети приходят на наши мастер-классы больше всего зимой, время больше к этому располагает. Среди посетителей есть семьи, которые уже самостоятельно делают спектакли театра теней", - сказала Юлия Кувшинова.

Очередные Книжные обменники пройдут в Тюмени в первую субботу июля и в первую субботу сентября.

Анжела Лебедева

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# БФРГТ , книжный обменник

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