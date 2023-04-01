Внеурочная линька у собак может возникнуть при отключении центрального отопления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внеурочная линька у собак может быть связана с отключением центрального отопления, считает ветеринар из Тюмени Марина Зудина. Чтобы животное легче перенесло этот период нужно уделить внимание тому, что оно ест.

"В питании должен преобладать белок, который обеспечивает блеск, мягкость и крепкую структуру волоса. Желательно вводить в рацион качественные мясные продукты и субпродукты, в том числе в сыром виде. Подкармливайте собаку витаминами. К препаратам, улучшающим волосяной покров, относятся: пивные дрожжи, рыбий жир и витамин В", - подчеркнула ветеринар.

Сам механизм природной линьки связан с изменением светового дня и температуры воздуха. Мало света и холод провоцируют выработку повышенного количества гормона мелатонина, который отвечает за густоту шерсти. Сезонная линька обычно происходит осенью и весной, длится две-три недели.

Эксперт обратила внимание, если шерсть выпадает неравномерно, или появились залысины, покраснения и воспаленные участки кожи, то нужно отвести животное в ветеринарную клинику. Причиной могут быть гормональные нарушения, сбои в работе ЖКТ, вирусы, грибок или аллергия, пишет АиФ-Тюмень.