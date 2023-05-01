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Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе "Впиши себя в историю"

Общество, 13:41 01 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе "Впиши себя в историю" могут жители Тюменской области. Прием заявок стартовал 1 мая и продлится до 1 августа.

Участникам предлагают пересмотреть семейные архивы и с их помощью создать фотоработу в одной из трех номинаций: "Исторический коллаж", "Вчера и сегодня", "Искусство преображать", сообщает музей "Усадьба Колокольниковых".

Спонсорами и идейными вдохновителями творческого состязания стала семья Ледовских - потомки купцов Колокольниковых. Продукты их фирмы "Колокольников Чай" станут главными призами конкурса.

"С самого основания Тюмени Колокольниковы жили и трудились на благо своего родного края, губернии да и всей России. Сегодня мы возрождаем историю наших предков. Предлагаем показать и рассказать всей России историю прошлого и современную историю первого сибирского города Тюмени", - отмечают организаторы.

Итоги конкурса подведут на ежегодном музейном фестивале 19 августа, а работы победителей примут участие в выставке "Семейные ценности" осенью 2023 года.

Ознакомится с условиями участия и требованиями к работам можно по ссылке.

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# музей-усадьба Колокольниковых , фотоконкурс

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