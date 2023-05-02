В Заводоуковске определили победителей фестиваля "Крылья Сибири. Zмей"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй окружной уличный фестиваль "Крылья Сибири. Zмей" прошел в Заводоуковске 1 мая. Организаторы фестиваля определили победителей конкурсов "Свободный полёт", "Первым делом – самолёты", "Путешествие во времени", "Мини мисс - пушистое облачко".

В конкурсе самолётов "Первым делом - самолёты" лучшей стала команда "Выше неба". В конкурсе воздушных змеев "Свободный полёт" среди населения победила Юлия Топоркова, среди организаций - МАОУ СОШ №2 с работой "Роккаку". В состязании тортов на воздушную тематику "Сладкий полёт" первое место заняла ИП Марина Первухина.

В конкурсе среди девочек "Мини Мисс – пушистое облачко" победительницами стали пять девочек в номинациях: экстравагантность, оригинальность, улыбка, очарование, модница. Это Кристина Сафонова, Дарья Петрова, Ксения Вознева, Василиса Камышова и Ева Поляк.

Также на фестивале объявили победителей конкурса фигур из воздушных шаров "Путешествие во времени". Победителями стали ученики 4б класса Падунской школы, семья Тюленёвых, команда МАОУ СОШ №4, Наталья Прокопченко из детского сада "Светлячок".