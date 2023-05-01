Уличный фестиваль "Крылья Сибири. Zмей" стартовал в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй окружной уличный фестиваль "Крылья Сибири. Zмей" стартовал в Заводоуковске 1 мая. На мероприятии, которое проходит на Центральной площади, собрались жители и гости городского округа.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, исторически фестиваль уходит корнями в 40-е годы прошлого столетия.

"Этим фестивалем мы отдаем дань уважения нашим землякам, которые внесли огромный трудовой вклад в победу над фашисткой Германией. Исторически такой длинный мостик нами прокинут и мы показываем, что Заводоуковск – это действительно крылья Сибири. Сегодня мы запустили очень много самолетов и еще много предстоит запустить в течение дня", - рассказала она.

Светлана Касенова поделилась, что сама также приняла участие в фестивале и запустила самолетики. А после мастер-класса обязательно попробует запустить и воздушного змея.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, работа фестиваля "Крылья Сибири. Zмей" продлится до 15 часов. Для горожан организуют мастер-классы по созданию воздушных змеев и самолетиков. В 14 часов начнется концертная программа "1, 2, 3 – полет нормальный", в 14 часов 30 минут – награждение победителе конкурсов "Свободный полёт", "Первым делом – самолёты", "Путешествие во времени", "Мини мисс - пушистое облачко".

Любовь Голышева, Александр Лабыкин