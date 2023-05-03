Тюменским бойцам в зоне СВО предали копии Знамени Победы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Копии штурмового флага, водруженного советскими воинами над Рейхстагом в 1945 году, вручил представителям именных тюменских подразделений спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Флаги были доставлены в подразделения 1 мая, в день, когда на крыше Рейхстага в Берлине было водружено Знамя Победы - флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Копии флагов бойцам предали от регионального отделения партии "Единая Россия".