В спектакле тюменской цирковой династии артистка исполнит номер на секретном реквизите

| Фото: предоставлено Вадимом Непочатых | Фото: предоставлено Вадимом Непочатых

70 артистов выступят в театрально-цирковом спектакле "Алиса в Зазеркалье" на сцене тюменского Дворца искусств "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 29 мая, 3 и 4 июня.

Это будет масштабное представление с волшебством, вовлечением зрительного зала, 3D-эффектами. В основе - знаменитое произведение Льюиса Кэрролла, только в тюменской версии Алис будет две.

Сюжет знаком: маленькая, любознательная девочка Алиса попадает в сказочный мир Зазеркалья, где ее ждет встреча с Красной королевой и жителями шахматной страны. Она встретит волшебных персонажей, которые научат ее преодолевать трудности, не сдаваться даже в самых безвыходных ситуациях и идти к своей цели до победного. Проводниками Алисы станут Чеширский кот, Шляпник, Гусеница гигантских размеров, огромный Кролик и много других загадочных персонажей.

Постановщики - известная цирковая династия Непочатых, которая объединила в спектакле ребят, занимающихся в цирковой студии "Арлекин" и взрослых артистов шоу братьев Непочатых.

Этот спектакль - постановка с историей с 2013 года, когда одна из руководителей Евгения Непочатых на 4 курсе института решила писать преддипломный проект по мотивам знаменитой сказки и синтезировать цирк и театр.

"Мы сделали камерную преддипломную работу, где роль Алисы еще я сама играла, роль Шляпника исполнил теперь уже известный тюменский фокусник Александр Яблочков, участвовали студенты и наши артисты. На следующий год сделали дипломную работу, у нас тогда не было столько детей, как сейчас в студии, всего человек 10. Это был спектакль полностью без слов, все было решено номерами и сменой декораций, конечно, не таких грандиозных, как сейчас. В 2014 году мы показали его на сцене дворца искусств. После этого меня взяли на работу в "Пионер", так началась моя карьера здесь", - рассказала Евгения Непочатых.

Спектакль с годами рос, масштабировался, усложнялись трюки, декорации, реквизит, появились новые фишки. Из сложного, по словам Евгении, - срежиссировать непростые вещи.

Артистам хотелось придумать реквизит поинтереснее, поэтому стандартное цирковое кольцо заменили на другой снаряд. "Алиса полетит на совсем другом реквизите, Вадим Александрович (Непочатых, - авт.) пока не разрешает никому рассказывать, потому что ни в одном цирке этого нет", - отметила Евгения Непочатых.

Она добавила, что в спектакле много сложных сцен. "Нам, например, надо было придумать, как на сцене гусеница должна превратиться в бабочку, и произойти это должно не более, чем за 30 секунд. Королева с Алисой будут сражаться в воздухе. В массовом шахматном бое, где участвуют дети, такая скорость и четкое попадание в музыку! Ушло много сил, терпения и времени на этот номер, но у ребят все получилось, - поделилась артистка. - За годы видоизменилась гусеница, появились новые персонажи, например, муравьи, зрители увидят танцы насекомых. Будут 3D-эффекты, опять все у нас полетит в зал, интерактив со зрителем, без этого уже никак".

Самой маленькой артистке 6 лет, она танцует цветочком, самому взрослому - 46 лет.

"Если раньше мне казалось, что такие проекты надо ставить только с профессиональными артистами, то сейчас я уверена, что была не права. Это так классно, дети наши, их 50 человек. Они все счастливые от того, что участвуют в профессиональном спектакле. Двум девочками достались главные роли Алисы, многим - индивидуальные выходы на сцену. Вовлечены все, у нас еще взрослых артистов 20 человек", - рассказала Евгения Непочатых.

Интересным будет и звуковое сопровождение. Например, для шахматного боя Вадим Непочатых объединил "Пещеру горного короля" и музыку из "Звездных войн".

Бюджет спектакля - более 1,5 млн рублей. В основном, это личные средства руководства и артистов. Есть дорогостоящий реквизит. "В 2017 году нам финансово помог директор "Пионера", тогда сшили костюмы шахмат, королевское платье", - добавила Евгения Непочатых.

На закрытый показ 29 мая мест уже нет. "На 3 июня лучшие места выкупили, на 4-е еще немного есть, - рассказала артистка. - В планах есть постоянно его показывать, и Дворец искусств "Пионер" в этом заинтересован. Хочется показать, что дети в нашей студии не только отчетные концерты дают, но и в таких спектаклях участвуют".

Постановка предназначена для семейного просмотра. Билеты можно купить здесь.

Евгения Тенегина