Федеральный эксперт рассказал тюменской молодежи, какие профессии заменит нейросеть

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе IT, журналистику, дизайн и другие. При этом для получения достойных результатов необходимо составить грамотный алгоритм, по которому искусственный интеллект сгенерирует текст, арт или видео. Для этого нужен человек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил эксперт Яндекса по обучению, преподаватель и автор тренингов по digital-маркетингу Тимур Угулава на форуме "Знание. Карьера" 3 мая.

"На практическом занятии с ребятами мы посмотрели, как нейросети работают, именно самые популярные. Пришли к результату, что без человека корректный результат не получить. Поэтому с одной стороны переживать не стоит, но с другой, на среднесрочной дистанции окажутся в приоритете те специалисты, которые научатся работать с искусственным интеллектом, встраивать его в свою деятельность. Они, соответственно, начнут получать более высокую зарплату, профессионально расти, да, даже просто не потеряют работу. И, конечно, появятся новые профессии, такие как оператор нейросетей", – добавил он.

Тимур Угулава рассказал, что искусственный интеллект станет обыденным явлением в работе многих специалистов через 3-5 лет. По его мнению, должен быть резкий рост качества результата, который выдают нейросети, однако возможно и плавное эволюционное развитие.

"Одна из положительных тенденций пандемии, то, что люди разных профессий освоили дистанционную работу. Это открыло много возможностей жить в своем регионе, но, например, работать на Москву. И это круто. То же самое случится и с нейросетями в ближайшее время. Через больший срок надо посмотреть, все сильно зависит от того как наш мир сконцентрируется на развитии технологий", - подчеркнул преподаватель и автор тренингов по digital-маркетингу.

Он посоветовал участникам форума тренировать насмотренность. Для этого нужно изучать чужой опыт. Также спикер посоветовал школьникам и студентам подписаться на Telegram-каналы, где ежедневно рассказывают о новинках в мире нейросетей. Их с легкостью можно найти в Интернете. Но самое важное, по его мнению, применять искусственный интеллект в своей жизни.

"Хочешь написать письмо или конспект – используй эти технологии. Пусть они сделают хуже. Суть не в том, как она сделает, суть в том, чтобы научиться работать с искусственным интеллектом", - резюмировал Тимур Угулава.

Напомним, в Тюмени проходит двухдневный молодежный форум "Знание. Карьера". В первый день на мероприятие пришло почти 250 школьников и студентов.

Виктория Макарова