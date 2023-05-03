Депутаты и волонтеры очистили от мусора сквер Петра Потапова в Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Мемориальный комплекс с точной копией торпедного катера, которые изготавливали в годы войны на Тюменском судостроительном заводе, очистили от мусора и пыли. В субботнике приняли участие депутаты-единороссы Тюменской областной думы, волонтеры Победы, активисты первичных отделений партии №124 и №266, сообщает региональное отделение партии.

Участники субботника в преддверии Дня Победы возложили цветы к монументу в память о работниках, трудившихся на заводе в военные годы, и тех, кто ушел оттуда на фронт и не вернулся. Их память почтили минутой молчания. Первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил историю завода.

"Тюменский судостроительный завод, единственный из всех предприятий области, был удостоен ордена Отечественной войны I степени. Благодаря работникам, которые трудились в очень тяжелых условиях, страна получала торпедные катера, громившие врага на Черном, Балтийском, Северном морях. Мы должны помнить об их подвиге", — отметил Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской облдумы Александр Анохин добавил, что своим трудом и вниманием участники благодарят ветеранов, которые в годы войны стояли у станков, и тех, кто ушел защищать родину.

Региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Роман Чуйко поблагодарил всех, кто пришел на субботник.

"В годы Великой Отечественной войны Тюмень, как и другие тыловые города России, города трудовой доблести, доказала, что может и умеет работать. Спасибо старшему поколению, благодаря которому мы сегодня живем", — отметил он.

Напомним, на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны было выпущено 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу. За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу предприятия было навечно присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР и вручён единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны I степени.

В конце 2017 года ветераны судостроительного завода обратились в общественную приемную партии "Единой России" с просьбой создать в Тюмени памятник торпедному катеру. Он был олицетворить подвиг заводчан, которые в тяжелейших условиях строили эти катера, и военным морякам, доблестно сражавшимся на них. 22 октября 2018 года памятник торжественно открыли. Теперь в сквере около катера проходят торжественные и памятные патриотические мероприятия.