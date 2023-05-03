Акция "Под парусами Победы" впервые пройдет в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Торжественный парад парусных катамаранов "Под парусами Победы" состоится в Тюмени 9 мая. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени - города трудовой доблести, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в мероприятии примут не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут спортсмены, а также люди с инвалидностью. Посмотреть парад можно будет с набережной или моста Влюбленных с 15 до 16 часов.

"Данным мероприятием мы не только хотим показать значимость нашей истории, Великой Победы 1941-1945 годов, но и подчеркнуть важный патриотический момент - все мы, народы и поколения, всегда были, есть и будем едины и непобедимы", - отметил председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.