Тюменским бойцам именных подразделений передали обмундирование

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Берцы, летние костюмы, перчатки, саперные лопатки, рюкзаки и другое обмундирование выдали тюменским военнослужащим в сборном пункте областного военкомата.

Обмундирование от губернатора Тюменской области вручили бойцам, убывающим на службу в именные подразделения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Напомним, тюменцы могут заключить контракт на военную службу по адресу ул. Республики, 2. Жители других муниципалитетов региона могут узнать адреса пунктов отбора по телефонам: 8 (3452) 79-19-05, 117.

Обеспечение тюменских подразделений контролирует глава региона Александр Моор.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.