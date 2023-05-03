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В Тюмени из-за велогонки автобусы 41 и 84 поменяют маршрут 8 мая

Общество, 19:07 03 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрутов № 41 и № 84 в Тюмени изменится 8 мая с 8 часов до 15 часов 30 минут в связи с проведением открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза М. Мельникайте.

Для транспорта будет закрыт участок ул. Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей, сообщает администрация города.

Маршруты № 41 и № 84 пойдут в объезд перекрытого участка. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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