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В озера Нижнетавдинского района выпустили 20 тысяч личинок щуки

Экономика, 13:54 04 мая 2023

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

20 тыс. личинок щуки выпустили в озера Черное и Летнее в Нижнетавдинском районе. Первым из рыбоводческих хозяйств весеннее зарыбление водоемов начало ООО "Восток", сообщает администрация муниципалитета.

Личинок для товарного выращивания закупили в Челябинской области. Выпуск проходит под надзором комиссии, в которую входят представители Нижнеобского управления Росрыболовства, департамента агропромышленного комплекса и местных властей.

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Рыбоводческие хозяйства завершат зарыбление водоемов к концу июня.

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# зарыбление , лодка , Нижнетавдинский район , Росрыболовство , щука

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