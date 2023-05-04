В озера Нижнетавдинского района выпустили 20 тысяч личинок щуки

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

20 тыс. личинок щуки выпустили в озера Черное и Летнее в Нижнетавдинском районе. Первым из рыбоводческих хозяйств весеннее зарыбление водоемов начало ООО "Восток", сообщает администрация муниципалитета.

Личинок для товарного выращивания закупили в Челябинской области. Выпуск проходит под надзором комиссии, в которую входят представители Нижнеобского управления Росрыболовства, департамента агропромышленного комплекса и местных властей.

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Рыбоводческие хозяйства завершат зарыбление водоемов к концу июня.