Фрагмент первой тюменской мостовой сохранят при благоустройстве сквера по ул. Республики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фрагмент тюменской мостовой конца XIX века намерены сохранить при благоустройстве территории у дома № 29 по ул. Республики в Тюмени. Об этом сообщила куратор проекта Ольга Глазунова.

Сквер имени Леонида Згерского, бывшего директора Тюменской филармонии, благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году. В основе разработки концепций — идеи создания общественного центра притяжения с различными зонами, переходящими в креативное пространство.

Ознакомиться с предлагаемыми дизайн-проектами этой территории и присоединиться к голосованию за объекты благоустройства в Тюмени можно по ссылке.