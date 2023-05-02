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100 мешков мусора собрали жители района Мыс на субботнике

Общество, 18:48 02 мая 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

100 мешков мусора и прошлогодней листвы собрали жители района Мыс по ул. Мусоргского, 38, 40 29 апреля. На субботник вышли около 40 человек, среди которых были волонтёры школы № 48, центра "Алый парус", члены совета ветеранов, жители района, сообщает пресс-служба администрации города.

Также жители областной столицы поучаствовали в выборе дизайн-проектов для пяти городских пространств на единой федеральной платформе. Скверы и зелёные уголки, среди которых и зона по ул. Мусоргского, изменятся по желанию тюменцев в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в 2024 году.

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# благоустройство дворов , субботники

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