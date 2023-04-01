В Тюмени жители Войновки выбирают вариант благоустройства общественного пространства

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Общественное пространство у дома № 10 по ул. Энергостроителей на Войновке в Тюмени обновят по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году, сообщает администрация Тюмени.

На всероссийском голосовании есть два варианта дизайн-проекта сквера. В первом предложено создать детскую игровую и спортивную площадки, проложить пешеходные дорожки в виде ручейка, который будет напоминать о том, что он когда-то протекал по территории Войновки. Среди деревьев и кустарников, которые планируют высадить следующей осенью, можно будет и отдохнуть, и просто прогуляться.

Во втором варианте спортивного звена нет, зато в проекте предусмотрено создание детской площадки и территории для выгула домашних животных. Пешеходные дорожки для прогулок станут неотъемлемым элементом благоустройства этой территории.

"Войновка – интенсивно развивающийся и застраиваемый район Тюмени. Новая озелененная территория сможет стать новым местом притяжения жителей, где будут отдыхать семьи с детьми, их друзья. В этом небольшом районе Тюмени, где все друг друга знают, люди будут счастливы от того, что у них появится современная и комфортная зона отдыха", - подчеркнул председатель Совета ТОС "Войновка", заместитель директора по учебно-производственной работе этого колледжа Николай Борзенко .

Голосование проходит до 31 мая.