72 студенческих стартапа Тюменской области претендуют на грант 1 млн рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

72 проекта из Тюменской области претендуют на грант в 1 млн рублей конкурса "Студенческий стартап". Фонд содействия инновациям завершил первый этап экспертизы проектов, который проходил с 26 января по 3 апреля, сообщает Тюменский технопарк.

"Программа "Студенческий стартап" позволяет молодым ученым продемонстрировать свои идеи и получить финансовую поддержку для их реализации. В 2022 году по данной программе получили поддержку 15 проектов из Тюмени. Наша команда готова создать необходимые условия для развития проектов", - сказал директор Тюменского технопарка Антон Ермолаев.

Программа "Студенческий стартап" предназначена для поддержки студентов вузов в реализации творческих, умственных и предпринимательских способностей.

На конкурс от Тюменской области подана 81 заявка, до защиты допущено 72 проекта. В мае, в формате онлайн-презентации, состоится защита, на которой необходимо раскрыть технологичность, коммерческий потенциал, квалификацию заявителя и команды.

Узнать об актуальных конкурсах Фонда содействия инновациям можно в Тюменском технопарке. 8(3452)534-000 доб.1085 MatrosovaAA@72to.ru.