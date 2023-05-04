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В Тюмени фестиваль "ЭтноЛето" пройдет на улице Дзержинского

Общество, 18:16 04 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "ЭтноЛето" пройдет на улице Дзержинского в Тюмени с 3 июня по 19 августа. Заявки на участие принимают во Дворце национальных культур "Строитель".

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Оргкомитет по проведению областного фестиваля национального творчества "ЭтноЛето-2023" в лице дворца национальных культур "Строитель" уже начал свою работу, и приглашает к участию в фестивальной программе любительские и профессиональные творческие коллективы, солистов, художников, представителей национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, центров национальных культур и учреждений культуры Тюменской области", - рассказала она.

Во время фестиваля каждую субботу на улице Дзержинского гостей будут ждать три этнокультурных арт-пространства: сценическое, игровое и досуговое, которые представят всю палитру красок народного творчества тюменского региона.

Заявки для участия принимают до 31 мая по ссылке.

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# Елена Майер , лето , национальный проект Культура , улица Дзержинского

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