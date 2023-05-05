Тюменских педагогов приглашают поучаствовать в олимпиаде "Лица Сферума"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды тюменских педагогов и школьников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде цифрового педагогического мастерства "Лица Сферума-2023". Она приурочена к Году педагога и наставника и проводится в третий раз. Заявки на участие принимают до 15 мая, сообщает пресс-служба сферума.

"За два года существования олимпиады в ее мероприятиях приняли участие более 2 тыс. команд из 70 регионов РФ. "Лица Сферума" помогают по-новому взглянуть на учебный процесс и найти уникальные способы работы с учебным профилем Сферум, а также повысить интерес учеников к урокам, общению с учителями и друг другом в современных форматах. Креативные идеи пользователей помогут нам сделать наш сервис более полезным и удобным", — сказал генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов.

Участники олимпиады покажут, как эффективно использовать современные цифровые сервисы в школе. Во время мероприятия подведут итоги учебного года и предложат варианты проведения познавательного досуга на лето с цифровыми инструментами для образования от VK. "Лица Сферума" впервые будет проводиться по трем направлениям: "Классные руководители и классы", "Учителя-предметники и ученики" и "Творческие команды: наставники и ученики". Каждое из них предполагает разработку, реализацию и описание ситуации общения с учениками с помощью всех инструментов учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, в том числе, обмена текстовыми, видео- и аудиосообщениями, а также файлами.

Победителей определят к 31 мая. 10 лучших команд получат диплом, умную колонку VK Капсула Нео с голосовым помощником Маруся, настольную игру для класса и набор брендированных подарков для учебы и отдыха. Команда-победитель по каждому из трех направлений также получит диплом, ноутбук для команды, набор из 30 колонок VK Капсула Нео. Добавим, учителей-авторов лучших образовательных находок пригласят для участия в стратегической сессии с представителями Сферума и экспертами в Москве, их работы включат в базу лучших педагогических практик Сферума.