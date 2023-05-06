Тюменцам предлагают составить звуковую карту региона

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Тюменские операторы и композиторы могут создать неповторимый звуковой ландшафт региона. Аудиальную карту страны предлагают создать участники форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

"Проект "Слушай Россию" позволит рассказать о территориях страны с точки зрения звука, - сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив. - Собранным банком мелодий смогут воспользоваться все желающие – режиссеры-постановщики, которым требуются локальные звуки на съемках, маркетологи, создающие бренды регионов, туристы и местные жители, изучающие свой край".

Проект, по идее организаторов, также выполнит и образовательную функцию. Предлагаемая лаборатория "Слушай Россию" будет включать обучающие блоки по операторскому и композиторскому мастерству. По словам автора проекта, режиссера театра и кино Евы Валиевой, во многих регионах возможности для творческого образования или слабо развиты, или вовсе отсутствуют, специалисты не всегда могут расти профессионально, не могут интересно презентовать свой регион для жителей.

"Наш проект направлен на исследование звукового ландшафта страны и повышение профессионального уровня региональных специалистов в сфере операторского и композиторского мастерства,- пояснила она. - Региональные композиторы под руководством профессиональных мастеров-кураторов исследуют звуковой ландшафт и собирают звуки региона – уникальные звуки среды, природы, города, фольклорные образцы, речь жителей, далее создают на их основе музыкальные композиции. А региональные операторы снимают на эти композиции фильмы, в которых показывают локальный контекст, природные красоты, национальный колорит".

В пилотном режиме проект уже реализовали в Архангельске и Сыктывкаре. Команда получила 12 музыкальных треков с локальными звуками среды, 11 аудиовизуальных фильмов о городах, звуковые архивы участников.

На форуме "Сильные идеи для нового времени" авторы хотят найти партнера по созданию сайта-аудиохостинга со звуками регионов и фильмами лаборатории, привлечь к проекту внимание федеральных властей, чтобы встроить его в различные федеральные программы и выйти на общероссийский уровень.

Подать свой проект на форум можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 21 мая. Уже поступило 13 тыс. 290 идей. Финальной точкой форума "Сильные идеи для нового времени" станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет в июне 2023 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют президенту страны.