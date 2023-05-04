Тюменцам предлагают присоединиться к акции "Всем миром ZA победу"

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Помогать инвалидам Донбасса призвали жителей Тюмени представители АНО "Вдохновение". Общественники запустили акцию "Всем миром ZA победу" в рамках которой каждый желающий может взять конверт с письмом и приобрести необходимые для жизни вещи.

Как рассказали в Общественной палате Тюменской области, посылки с гуманитарной помощью будут переданы адресантам во время инклюзивного автопробега Тюмень-Луганск.

Информация с пожеланиями жителей размещена на баннере установленном в фитнес-клубе "АрмСтронг" по адресу ул. Николая Зелинского 3. Так, например, дети города Краснодон нуждаются в компрессионном белье, тренажерах для ног и гимнастических кольцах.

По словам руководителя АНО "Вдохновение" Тимура Нигматуллина, в дальнейшем планируется размещение еще нескольких информационных баннеров в Тюмени. За несколько дней размещения баннера уже были исполнены первые заявки.

"У нас эффективно идет взаимодействие с инвалидами Луганска, ведется работа с реабилитационным центром "Возрождение" Краснодона, поэтому мы смело дали старт федеральной акции к которой присоединились Самара и Волгоград", - добавил Тимур Нигматуллин.