350 метров дороги отремонтируют в Сорокинском районе Тюменской области

| Фото: пресс-служба администрации Сорокинского района | Фото: пресс-служба администрации Сорокинского района

350 м автомобильной дороги отремонтируют в с. Большое Сорокино Тюменской области. Подрядная организация приступила к планировке дорожного основания на ул. Энтузиастов, сообщает информационный центр регионального правительства.

"На ул. Энтузиастов будет уложен асфальт. Средства на ремонт выделены в полном объёме. Подрядная организация обещает завершить работы к концу июня", - сказал заместитель главы Сорокинского района Андрей Полеваев. В 2023 году также выполнят ремонт муниципальных дорог по ул. Лесной в с. Большое Сорокино и ул. Калинина в с. Калиновка.

Добавим, ежегодно в Тюменской области ремонтируется порядка 600 км дорог, около половины из них - это дороги в сельской местности. В 2023 году в регионе планируют отремонтировать и реконструировать 6 мостов в Тюмени, Ишиме, с. Казанском и Ялуторовском районах.