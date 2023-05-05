Жители Тюменской области 5 мая увидят полутеневое затмение Луны

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Редкое астрономическое явление - полутеневое затмение Луны - смогут наблюдать жители Тюменской области 5 мая с 20.14 до 00.31 часов.

Специалисты Московского планетария пояснили, что, когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично – о частном затмении. Когда Луна входит только в полутень Земли, то тогда это явление называют частным полутеневым затмением.

По словам специалистов, полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно. Но сегодня тот редкий случай, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости спутника нашей планеты будет более заметным, чем обычно. Люди, наблюдавшие это явление раньше, увидели Луна "как будто грустную", "потемневшую" и "потерявшую блеск".

Луна во время затмения находится в созвездии Весов и пройдет через южную часть земной полутени. Полные полутеневые затмения происходят редко в отличие от частных. Последним полным полутеневым было затмение 14 марта 2006 года, а следующее произойдет лишь в 2042 году.

По прогнозам облачности, астрономическое явление можно будет увидеть в южных регионах Русской равнины, Урала и Западной Сибири, а также в отдельных районах Таймыра, Прибайкалья, Приморья, Хабаровского края, Колымы, запада Якутии и севера Камчатки.

Также затмение будет полностью видно над Азией и Австралией. Во время восхода или заката Луны – над Африкой, над Восточной и Центральной Европой. Увидят его и в Беларусии.