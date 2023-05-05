Очаги возгораний в лесу тушат пожарные у села Успенка Тюменского района

| Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой

Очаги возгораний в лесу тушат пожарные у села Успенка, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. Она также отметила, что сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию.

Кроме того, Светлана Иванова рассказала, что прошла встреча с пострадавшими от пожара.

"Взяли всю информацию: что утрачено, что нужно приобрести срочно, что на перспективу, пояснили, какие меры поддержки будут оказаны. Вижу, как много людей откликнулось на беду: привозят воду, организовывают сбор вещей. Спасибо вам! Мы в ближайшее время подготовим списки, что действительно нужно успенцам, потерявшим имущество и жилье, и дадим информацию, куда можно привозить вещи", - уточняется в сообщении.

| Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой

Напомним, для пострадавших от пожара жителей с. Успенка в школе организован пункт временного размещения, где они могут отдохнуть и получить медпомощь. Телефон для справок 8 (3452) 726-083.

Также продолжает работу пункт временного размещения в Ушаковской школе микрорайона Молодежный, телефон 8 (3452) 689-444.