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Очаги возгораний в лесу тушат пожарные у села Успенка Тюменского района

Общество, 13:52 05 мая 2023

ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой

Очаги возгораний в лесу тушат пожарные у села Успенка, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. Она также отметила, что сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию.

Кроме того, Светлана Иванова рассказала, что прошла встреча с пострадавшими от пожара.

"Взяли всю информацию: что утрачено, что нужно приобрести срочно, что на перспективу, пояснили, какие меры поддержки будут оказаны. Вижу, как много людей откликнулось на беду: привозят воду, организовывают сбор вещей. Спасибо вам! Мы в ближайшее время подготовим списки, что действительно нужно успенцам, потерявшим имущество и жилье, и дадим информацию, куда можно привозить вещи", - уточняется в сообщении.

ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал галвы Тюменского района Светланы Ивановой

Напомним, для пострадавших от пожара жителей с. Успенка в школе организован пункт временного размещения, где они могут отдохнуть и получить медпомощь. Телефон для справок 8 (3452) 726-083.

Также продолжает работу пункт временного размещения в Ушаковской школе микрорайона Молодежный, телефон 8 (3452) 689-444.

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# медпомощь , поддержка , пожар , Тюменский район

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