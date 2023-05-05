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В Тюмени перекроют улицы на время прохождения колонны военной техники в День Победы

Общество, 18:49 05 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для торжественного прохождения военной техники 9 мая в Тюмени будут закрыты улицы по ходу движения колонны в период с 10 до 12 часов.

Перекрытие затронет улицы Ямская, Л. Толстого, Луначарского, Полевая, Чернышевского, Камышинская, Ленина, М. Тореза, Республики, Монтажников, Федюнинского, Широтная, Пермякова, 50 лет Октября, Осипенко, Челюскинцев, 2-я Луговая, Щербакова, Газовиков, Эрвье, Алебашевская, Профсоюзная, Трактовая, Червишевский тракт и Обход Тюмени.

Кроме того, в связи с проведением концерта, посвященного Дню Победы, 9 мая будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по ул. Механической в Тюмени на участке от дома № 27 до ул. Максима Горького с 8 до 19 часов.

Как сообщает администрация города, предусмотрены схемы объезда по улицам Максима Горького и Холодильная.

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Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# День Победы , ограничение движения

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