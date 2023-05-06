Тюменцы на форуме УТРО-2023 представят программу "Медиасоздатели Урала"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы разработают программу для трека "Медиасоздатели Урала" на окружном форуме "УТРО – 2023". Участники составят концепции будущих медиапродуктов по актуальным проблемам общества и страны.

Программа включает лекции, панельные дискуссии, креативные сессии от экспертов и вечерние активности. К участию в площадке приглашают специалистов медиа органов власти, структурных подразделений и подведомственных учреждений государственной молодежной политики и НКО. Всего к треку могут присоединиться 50 человек.

Для этого необходимо заполнить заявку на платформе "Росмолодёжь. События" до 14 мая.

"Подходы к работе в информационном пространстве меняются в геометрической прогрессии. Важно ориентироваться в текущей повестке и не отставать от трендов, чтобы создавать социально значимые медиапродукты. Поэтому разработали программу, которая максимально глубоко погрузит участников в процесс: от анализа темы и аудитории до готового к производству контента. Мы хотим, чтобы ребята не убрали концепции в дальний ящик, а довели их до реализации", — рассказала руководитель площадки "Медиасоздатели Урала" Мария Чумак.

Отметим, что в этом году форум объединит 500 активистов от 18 до 35 лет — жителей Уральского федерального округа, регионов России, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Участников ждет еще 5 образовательных треков: "Педагоги и наставники", "Команда первых (РДДМ)", "КультУралист", "Добрые люди" и "Молодость и туризм", сообщает "Мегатюмень".