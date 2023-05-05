Пожар в районе Велижанского тракта тушат с помощью ИЛ-76
ИЛ-76 МЧС России помогает тушить ландшафтный пожар, действующий в труднодоступной местности в районе 9-го километра Велижанского тракта. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
ИЛ-76 приступил к работе 5 мая, осуществил 4 сброса воды общим объемом 168 тонн.
Ландшафтный пожар был обнаружен 4 мая. Сейчас в тушении принимают участие подразделения Авиалесоохраны и Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего 10 человек и 5 единиц техники.
Площадь ландшафтного пожара составляет около 250 Га, угрозы населению и социально-значимым объектом нет.