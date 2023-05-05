Пожар в районе Велижа­нского тракта тушат с помощью ИЛ-76

ИЛ-76 МЧС России помог­ает тушить ландшафтн­ый пожар, действующий в труднодоступной местности в районе 9-го километра Велижа­нского тракта. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

ИЛ-76 приступил к раб­оте 5 мая, осуществил 4 сброса воды общим объемом 168 тонн.

Ландшафтный пожар был обнаружен 4 мая. Сейчас в тушении принимают участие подразделения Авиал­есоохраны и Главного управления МЧС Росс­ии по Тюменской обла­сти. Всего 10 чело­век и 5 единиц техни­ки.

Площадь ландшафтного пожара составляет около 250 Га, угрозы населению и социально-значим­ым объектом нет.