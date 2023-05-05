  • 5 мая 20235.05.2023пятница
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

10 опорных пунктов для борьбы с ландшафтными пожарами созданы в Тюменской области

Общество, 19:18 05 мая 2023

скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Десять опорных пунктов созданы в Тюменской области для реагирования на ландшафтные пожары. В случае осложнения обстановки личный состав, свободный от несения службы, выдвигается на их ликвидацию. Об этом рассказал начальник противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец.

"На базе этих пунктов имеются ранцевые огнетушители, воздуходувки, пожарные мотопомпы", — отметил он.

Константин Скворец пояснил, что пожары происходят, как правило, не без участия человека. Влияют также на обстановку обилие сухой травяной растительности, сильный ветер и высокие температуры.

Для реагирования на ландшафтные пожары были заключены контракты на привлечение авиатехники, уже активно используются вертолеты с водосливными устройствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ландшафтный пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 05.05.2023Парад катамаранов и 60 концертов фронтовых бригад пройдут в Тюмени 9 мая
19:45 05.05.202356 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства
19:18 05.05.202310 опорных пунктов для борьбы с ландшафтными пожарами созданы в Тюменской области
19:10 05.05.2023Тоболяки споют песни о Победе на праздничных концертах на Красной площади