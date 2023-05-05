10 опорных пунктов для борьбы с ландшафтными пожарами созданы в Тюменской области

| Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Десять опорных пунктов созданы в Тюменской области для реагирования на ландшафтные пожары. В случае осложнения обстановки личный состав, свободный от несения службы, выдвигается на их ликвидацию. Об этом рассказал начальник противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец.

"На базе этих пунктов имеются ранцевые огнетушители, воздуходувки, пожарные мотопомпы", — отметил он.

Константин Скворец пояснил, что пожары происходят, как правило, не без участия человека. Влияют также на обстановку обилие сухой травяной растительности, сильный ветер и высокие температуры.

Для реагирования на ландшафтные пожары были заключены контракты на привлечение авиатехники, уже активно используются вертолеты с водосливными устройствами.